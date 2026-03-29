“Cuba es el siguiente”, advirtió Trump tras atacar Venezuela e Irán

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el viernes que “Cuba es el siguiente”, tras atacar Venezuela e Irán.

Según informó la agencia de noticias Xinhua, Trump sostuvo en la conferencia Iniciativa de Inversiones Futuras realizada en Miami, Florida, que la isla será la próxima nación que invadirá.

Sin embargo, ironizó: “Finjan que no dije esto. Por favor, por favor, por favor, medios, por favor, ignoren esta declaración. Muchas gracias. Sigue Cuba”.

El 3 de enero, Estados Unidos capturó al entonces mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan un juicio por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Por su parte, el 28 de febrero, las tropas norteamericanas, junto a Israel, bombardearon a la República Islámica de Irán, donde asesinaron al ex líder supremo Alí Jameneí, de 87 años, y se desató un conflicto bélico sin precedentes.

Noticias Argentinas.-

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