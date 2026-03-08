¿Qué se conmemora hoy 8M y por qué es un día tan importante?

Todos los días 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, de manera oficial desde el año 1975, pero esta historia viene de mucho antes y siempre ha estado super relacionada con las mujeres trabajadoras y con el ámbito textil. Queríamos compartir con ustedes lo que nosotras hemos ido aprendiendo, aunque existen varias versiones del origen, hay un poco de consenso en que la historia es más o menos así

1857

El 8 de marzo de 1857 un grupo de trabajadoras textiles decide salir a las calles de Nueva York y manifestarse por las precarias condiciones laborales en las que se encontraban, esta es una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos. Esta primera manifestación es la que sirve como referencia para fijar el 8 de marzo como el día de conmemoración.

1908

El 05 de Marzo de 1908, de nuevo en Nueva York, fue una de las huelgas más recordadas, 40 mil mujeres costureras industriales se manifestaron por la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas, y tiempo para poder dar pecho a sus hijos. Lo más terrible fue en la fábrica Cotton Textile Factory, donde los dueños decidieron encerrar a 129 trabajadoras para impedirles manifestarse y unirse a la huelga, estando encerradas se inicia un incendio que se le atribuye al dueño de la fábrica como autor. La leyenda dice que al estar trabajando con telas color violeta el humo que salia de la fábrica tenia este color y podía verse a kilómetros.

1910

En 1910, en Copenhague, se realiza el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, participaron más de 100 delegadas de unos 17 países. Clara Zetkin y Kathy Duncker, representantes de Alemania, proponer conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en solidaridad con las delegadas de Estados Unidos, quienes habían hecho un homenaje a las trabajadoras textiles que se habían manifestado antes.

1911

Como se había acordado el año anterior, en varios países europeos se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, manifestándose el 8 de marzo más de 1 millón de hombres y mujeres en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, exigiendo derecho a voto, poder ocupar cargos públicos, derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral

1913 y 1914

Junto con los movimiento en pro de la paz antes de la 1era Guerra Mundial se celebra en Rusia el primer día internacional de la Mujer el último domingo de febrero

1917

Nuevamente y el ultimo domingo de febrero las mujeres rusas se manifiestan con la consigna ‘pan y paz’ en honor a los millones de soldados rusos muertos. Cuatro días después el Zar se ve obligado a abdicar y el gobierno provisional concede el derecho a voto a las mujeres. Ese domingo correspondió al 8 de marzo según nuestros calendarios.

1945

Primera votación en la que podemos participar la mujeres en Chile

1975

La ONU celebra y conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo

2023

A las 18.00 horas nos reuniremos una vez más en Plaza Italia, para marchar un año más todas juntas! Si no tienes con quien ir escríbenos y nos vemos ahí!

Minka nace con la convicción de que podemos potenciarnos entre mujeres, trabajamos sólo mujeres y hacemos productos para mujeres, ese es nuestro espíritu. Después de conocer toda esta historia y su origen, podemos darnos cuenta cómo aún en 2023 muchas de estas demandas siguen sin solución y, lamentablemente, en el mundo de la moda se hacen mucho más visibles, con poca transparencia en los procesos productivos y los tratos laborales y con altas tasas de ocupación femenina en condiciones laborales cuestionables, por eso y por todas las mujeres es que nos sumamos a esta conmemoración.

Gentileza: causaminka.cl

