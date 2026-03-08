Irán amenaza con hundir todos los “buques enemigos” que entren al Golfo

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Un vocero militar iraní aseguró que los «buques enemigos» que entren al Golfo «acabarán en el fondo» del mar, según informes de varios medios.

Por otra parte, en una declaración publicada en su medio oficial Sepah News, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán indicó que atacó un buque petrolero con bandera de Islas Marshall por ser un activo de Estados Unidos en medio del Golfo.

El CGRI identificó al petrolero como «Louise P» y afirmó que fue atacado con un drone alrededor del mediodía de ayer sábado, agregó la declaración.

También se indicó que el CGRI había anunciado con anterioridad que todos los activos israelíes y estadounidenses en la región del oeste de Asia serían considerados como objetivos legítimos para las fuerzas armadas iraníes.

Más temprano este sábado, la agencia oficial de noticias iraní IRNA informó que el CGRI atacó un buque petrolero en el estrecho de Ormuz esta mañana.

De acuerdo con el informe que publicó Xinhua, el buque petrolero «infractor», que navegaba con el nombre comercial «Prima», fue atacado con un dron tras hacer caso omiso a las reiteradas advertencias que hizo la Armada del CGRI sobre la prohibición del movimiento a través del estrecho de Ormuz por razones de seguridad.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra Irán, los cuales cobraron la vida del líder supremo iraní Ali Khamenei, varios comandantes militares de alto nivel y cientos de civiles. Irán respondió con una serie de ataques con misiles y drones contra activos de Estados Unidos e Israel en toda la región.

Noticias Argentinas.-

Irán amenaza con hundir “buques enemigos” que entren al Golfo.

Agencia NA (Xinhua).-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...