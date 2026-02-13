¿Qué partidos podría perderse Lionel Messi debido a su lesión y por qué preocupa a la Selección Argentina?

Y se trata -como se dijo- de una pésima noticia no solo para el Inter Miami y los puertorriqueños sino también para todos los argentinos, porque el astro también se perdería varios partidos; eventualmente y si las cosas no salen como se esperan, también un importante compromiso con la Selección.

En efecto, el club de Miami anunció la postergación del amistoso que debía jugar este viernes, reprogramándolo para el jueves 26 de febrero, aunque nadie puede confirmar que el 10 estará presente, teniendo en cuenta los tiempos de rehabilitación.

Lionel Messi. Es que, de acuerdo a los plazos estimados para este tipo de lesión muscular, el capitán argentino tendrá al menos tres semanas de recuperación, por lo que podría reaparecer hacia los primeros días de marzo.

la preocupación alcanza a todos los responsables e integrantes de la Selección Argentina, donde el rosarino no tiene reemplazo. Con todo el mundo rezando para que así sea, siempre deben tenerse en cuenta los imponderables. Como se sabe, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen un compromiso importante previsto para el 27 de marzo: enfrentarán al combinado de España por la Finalissima que se jugará a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail de Doha, en Qatar, donde Messi ganó su primera copa mundial. El anuncio de Lionel Messi A través de un mensaje grabado, Lionel Messi confirmó su lesión, intentando al mismo tiempo llevar tranquilidad a los fanáticos del todo el mundo. "Hola a todos. Quiero mandar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido», comenzó diciendo. Y añadió: «Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto. Les envío a todos un enorme agradecimiento por su apoyo y cariño. Sé que las entradas ya se habían vendido y todo estaba en marcha, así que espero que podamos hacerlo realidad más adelante. Un fuerte abrazo a todos y todo lo mejor".

A través de un mensaje grabado, el rosarino explicó los, que iba a disputarse hoy viernes 13 de febrero en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.