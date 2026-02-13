¿Qué partidos podría perderse Lionel Messi debido a su lesión y por qué preocupa a la Selección Argentina?

Es que, de acuerdo a los plazos estimados para este tipo de lesión muscular, el capitán argentino tendrá al menos tres semanas de recuperación, por lo que podría reaparecer hacia los primeros días de marzo.
Como se sabe, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen un compromiso importante previsto para el 27 de marzo: enfrentarán al combinado de España por la Finalissima que se jugará a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail de Doha, en Qatar, donde Messi ganó su primera copa mundial.
El anuncio de Lionel Messi
A través de un mensaje grabado, Lionel Messi confirmó su lesión, intentando al mismo tiempo llevar tranquilidad a los fanáticos del todo el mundo.
“Hola a todos. Quiero mandar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido», comenzó diciendo.
Y añadió: «Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto. Les envío a todos un enorme agradecimiento por su apoyo y cariño. Sé que las entradas ya se habían vendido y todo estaba en marcha, así que espero que podamos hacerlo realidad más adelante. Un fuerte abrazo a todos y todo lo mejor”.
