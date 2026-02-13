Inicio de clases 2026 en el país

Cambiaron las clases en Argentina

Cuándo terminan las clases: ¿quién cierra último?

El cierre del ciclo lectivo también trae sorpresas. La provincia que extenderá las clases hasta el límite del calendario es La Pampa, cuya fecha de finalización está pautada para el 23 de diciembre, apenas unas horas antes de la Nochebuena.

Le sigue muy de cerca la Provincia de Buenos Aires y Mendoza, que finalizarán el 22 de diciembre. La gran mayoría de las jurisdicciones, no obstante, cerrará el año el viernes 18 de diciembre.

Cuándo empiezan las clases en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires definió un calendario intermedio. Los alumnos porteños volverán a las aulas el miércoles 25 de febrero y finalizarán el ciclo el 18 de diciembre.

Epígrafe: El ciclo lectivo 2026 tendrá fechas de inicio dispares en todo el país.

Cuándo empiezan las clases en Provincia de Buenos Aires

El distrito con mayor matrícula escolar del país optó por un inicio más tardío pero una finalización extendida. Las clases en territorio bonaerense comenzarán el 2 de marzo y se extenderán hasta el 22 de diciembre.

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno

El receso invernal se dividirá en dos grandes grupos, como es habitual, para no saturar los destinos turísticos:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santa Fe.

Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Gentileza de MinutoUno.-