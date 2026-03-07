Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El país petrolero está cada vez más involucrado en el conflicto de Oriente Medio.

El conflicto en Oriente Medio sigue sumando capítulos y cada vez amenaza a más países involucrados. En este contexto el emirato árabe de Qatar elevó su el nivel de amenaza de seguridad.

Qatar eleva amenaza de seguridad

El Ministerio del Interior de Qatar emitió esta mañana una nueva alerta en teléfonos móviles, afirmando que el nivel de amenaza de seguridad fue «elevado» y ordenando a los residentes que «permanezcan en casa». Así lo informó la cadena árabe Al Jazeera en su cuenta de la red social X.

«El suministro de agua en 30 aldeas se ha visto afectado.»

En otras novedades del conflicto, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ministro de gobierno iraní, Abbas Araghchi, dice en X que Estados Unidos cometió un «crimen flagrante y desesperado» al atacar una planta desalina situada en la isla de Qeshm.

Reino Unido estrecha colaboración con Estados Unidos

Además, en una muestra más de su estrecha colaboración, el Ministerio de Defensa del Reino Unido indicó que Estados Unidos empezó a «utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región, lo que pone en riesgo vidas británicas”, según confirmó la televisora árabe.

Noticias Argentinas.-

Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Ministro del Interior de Qatar. Foto: Agencia NA (qna.org.qa).-

