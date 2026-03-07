El conflicto en Oriente Medio está al rojo vivo y no deja de generar novedades. Estas son las últimas noticias de la guerra que ya involucra a más de diez países y tiene en vilo a todo el mundo.

Victimas por enfrentamiento entre Hezbolá y fuerzas israelíes

“Al menos 16 personas murieron y muchas más resultaron heridas durante intensos enfrentamientos entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, cuando Israel supuestamente lanzó una redada en la ciudad de Nabi Chit, en Líbano, el viernes por la noche”, así lo informó la cadena árabe Al Jazeera en su cuenta de la red social X.

Ataques contra posiciones israelíes

Además, según visualizó la Agencia Noticias Argentinas, la misma televisora aseguró que Hezbolá dijo haber llevado a cabo “dos ataques dirigidos contra posiciones israelíes más temprano hoy. El grupo afirmó que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a lo que describió como ataques israelíes en todo el Líbano”.

Tibia manifestación

Por último, en el Reino Unido, reciente aliado de Israel y Estados Unidos en el conflicto más de 100 manifestantes se han reunido en Millbank, en el centro de Londres, para una manifestación que exige el fin de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Noticias Argentinas.-