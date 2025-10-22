Punto Género estará atendiendo en la Delegación de Carlos Beguerie

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez informa que este miércoles 22 de octubre a las 9:00 hs, el equipo de Punto Género, a cargo de Vanesa Pesce, estará atendiendo en la Delegación Municipal de Carlos Beguerie, junto a dos psicólogas.

Esta iniciativa busca acercar el acompañamiento, la escucha y la orientación a los vecinos y vecinas de la localidad, fortaleciendo la presencia territorial del área y promoviendo el acceso a políticas públicas con perspectiva de género.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...