Punto Género estará atendiendo en la Delegación de Carlos Beguerie

El Municipio de Roque Pérez informa que este miércoles 22 de octubre a las 9:00 hs, el equipo de Punto Género, a cargo de Vanesa Pesce, estará atendiendo en la Delegación Municipal de Carlos Beguerie, junto a dos psicólogas.
Esta iniciativa busca acercar el acompañamiento, la escucha y la orientación a los vecinos y vecinas de la localidad, fortaleciendo la presencia territorial del área y promoviendo el acceso a políticas públicas con perspectiva de género.-
