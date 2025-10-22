22 de octubre de 2025

Punto Género estará atendiendo en la Delegación de Carlos Beguerie

Redacción 4 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez informa que este miércoles 22 de octubre a las 9:00 hs, el equipo de Punto Género, a cargo de Vanesa Pesce, estará atendiendo en la Delegación Municipal de Carlos Beguerie, junto a dos psicólogas.

Esta iniciativa busca acercar el acompañamiento, la escucha y la orientación a los vecinos y vecinas de la localidad, fortaleciendo la presencia territorial del área y promoviendo el acceso a políticas públicas con perspectiva de género.-

 

