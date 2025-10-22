Continúan los operativos de tránsito en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El secretario de Control Ciudadano del Municipio de Roque Pérez, Julio Lartigue, informó que el lunes 20 de octubre se llevaron a cabo nuevos operativos de control vehicular de manera conjunta entre la Policía y el personal de Tránsito municipal.

Durante el desarrollo de los mismos, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda Wave, que presentaba motor y cuadro limados. El vehículo quedó a disposición de la Ayudantía Fiscal.

Desde el área de Control Ciudadano se continúa trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y promover una mayor seguridad vial en la comunidad.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...