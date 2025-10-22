Continúan los operativos de tránsito en Roque Pérez

El secretario de Control Ciudadano del Municipio de Roque Pérez, Julio Lartigue, informó que el lunes 20 de octubre se llevaron a cabo nuevos operativos de control vehicular de manera conjunta entre la Policía y el personal de Tránsito municipal.
Durante el desarrollo de los mismos, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda Wave, que presentaba motor y cuadro limados. El vehículo quedó a disposición de la Ayudantía Fiscal.
Desde el área de Control Ciudadano se continúa trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y promover una mayor seguridad vial en la comunidad.-
