22 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Continúan los operativos de tránsito en Roque Pérez

Redacción 3 horas atrás

 

El secretario de Control Ciudadano del Municipio de Roque Pérez, Julio Lartigue, informó que el lunes 20 de octubre se llevaron a cabo nuevos operativos de control vehicular de manera conjunta entre la Policía y el personal de Tránsito municipal.

Durante el desarrollo de los mismos, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda Wave, que presentaba motor y cuadro limados. El vehículo quedó a disposición de la Ayudantía Fiscal.

Desde el área de Control Ciudadano se continúa trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y promover una mayor seguridad vial en la comunidad.-

Más historias

Crece la expectativa por el contrato de Colapinto en Alpine: el detalle oculto que anticiparía la renovación

35 minutos atrás Redacción

Caso $LIBRA: identifican una billetera clave vinculada a Davis y piden detener a Novelli y Terrones Godoy

2 horas atrás Redacción

Punto Género estará atendiendo en la Delegación de Carlos Beguerie

13 horas atrás Redacción