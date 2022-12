Provincia: Juntos apunta a la institucionalidad y a modificar el reparto de fondos

Las repercusiones por la decisión de la Corte Suprema de reconocer el derecho de la Ciudad de Buenos Aires sobre los fondos coparticipables, la oposición cruzó al Frente de Todos luego de que el Gobierno nacional decidiera no acatar la sentencia. Tras conocerse el fallo del máximo órgano de Justicia nacional, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, respondió por sus redes sociales a las críticas realizadas por el gobernador Axel Kicillof contra el máximo tribunal. En tal sentido, consideró que “antes que enojarse con un fallo hay que respetar a las instituciones, y decidirse a reclamar la mejora en la coparticipación que merece la provincia de Buenos Aires de manera institucional y justificada”. Precisamente, el alcalde del PRO apuntó a la distribución de los recursos como eje del conflicto. “Yo no me callo. El verdadero atentado contra el federalismo y contra la provincia de Buenos Aires es una coparticipación que nos discrimina. Hablemos de lo que hay que hablar, Axel Kicillof. Tenemos un déficit de unos 15 puntos entre lo que aportamos y lo que recibimos”. Y agregó que “el problema del federalismo argentino no es un fallo de la Corte: lo sufrimos todos los días los bonaerenses con una discriminación entre lo que aportamos al país y lo que recibimos para gestionar. Vale esta comparación entre lo que significamos y lo que nos vuelve en recursos. Además, consideró que “Buenos Aires no puede perder recursos. Es gran momento para que el gobernador, intendentes y legisladores hagamos un justo reclamo por la coparticipación que merece la Provincia. Y que esos recursos sean institucionales y se coparticipen a los municipios”. Finalmente, explicó que “la coparticipación federal es una trampa para los bonaerenses, de la que tenemos que salir con una firme decisión política. Hay que aclarar también que el porcentaje que recibimos es 22,5%, a lo que se suman recursos discrecionales que deberían ser institucionales”. Acerca de la respuesta del gobierno de Alberto Fernández, respecto de un no acatamiento a la decisión de la Corte, el diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, aseguró en sus redes sociales que “el kirchnerismo quiere convertir a la Argentina en un país sin Ley y sin Constitución. ¿El “profesor de derecho” (por el presidente Alberto Fernández) no sabe que el gobierno tiene que respetar y cumplir las decisiones de la Corte Suprema?”, expresó. El “Colo” consideró que “la decisión del kirchnerismo de sacarle recursos a la Ciudad de la noche a la mañana fue intempestiva, ilegal e inconstitucional. Y claramente tuvo una intencionalidad política de afectar a un distrito que es gobernado por un opositor al gobierno nacional”. Para Santilli, «después del fallo de la Corte Suprema, vuelve a quedar demostrado que es imperioso rediscutir la ley de coparticipación federal. Tanto la ciudad de Buenos como la provincia de Buenos Aires son los dos distritos más afectados en la distribución de recursos coparticipables». «En la actualidad, la contribución de la Provincia de Buenos Aires a la recaudación de los recursos nacionales asciende a 37,3% del total, y recibe sólo el 22.7%. Además, la provincia explica el 35,7% del Producto Bruto Interno Nacional, es el 36% de las exportaciones del país, y tiene el 56% de los pobres y el 62% de los indigentes del país. No habrá un país próspero, desarrollado y pujante, con la principal provincia pobre», agregó. En relación con las transferencias de fondos, Santilli manifestó: «Quiero decirle algo a Kicillof, que cuando fue ministro de Economía de la República Argentina, años 2013 a 2015, fue el ministro de Economía que menos transferencias automáticas le dio a la provincia de Buenos Aires; 19,1 en 2013; 18,9 en 2014 y 18,7 en el 2015, contra 23 que tiene hoy». «Ahora, Kicillof, no es discrecional esto, es transferencia como corresponde, automática a una Provincia que genera casi el 37% del Producto Bruto Interno. No para hacer lo que hizo, que es aumentar un 140% las estructuras y los cargos políticos», cerró. Por último, el legislador PRO aseguró: «No se trata de quitarle recursos de forma ilegal a un distrito gobernado por la oposición como hizo el kirchnerismo, se trata de poner arriba de la mesa y avanzar en un acuerdo federal que le permita a las provincias que más aportan al estado nacional una justa y equitativa distribución de los recursos coparticipables». En tanto, su colega de bancada y también aspirante a suceder a Axel Kicillof en la Provincia, Cristian Ritondo, hizo referencia a la postura del oficialismo tras el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. “No hay regla de juego que valga cuando el jefe de Estado se comporta como líder de una facción. Esto solo confirma lo que ya sabíamos: el kirchnerismo viene por todo. En este desacato se quieren llevar puesta a la democracia. Vamos a defender la libertad y la República”, aseguró el exministro de Seguridad durante la gestión de María Eugenia Vidal. El legislador nacional consideró que «Alberto Fernández se comporta como líder de una facción y con esta acción confirma que el kirchnerismo quiere venir por todo.

No hay medias tintas: desconocer un fallo de la Corte Suprema es hacer un golpe a la democracia, es un acto de sedición y desde Juntos por el Cambio no lo vamos a permitir». «Como hicimos desde siempre, vamos a resistir, vamos a luchar y vamos a defender las instituciones de la República porque tenemos el mandato popular de los votos. Nuestro compromiso es con los argentinos, la libertad y la república», añadió. Por otra parte, Ritondo dijo que «es falso y una mentira muy jodida decir que los fondos que le corresponden a la ciudad se los quitan a otras provincias. Ese es un nuevo relato del kirchnerismo donde siempre quiere poner un enemigo que justifique su incapacidad para gobernar bien y de manera eficiente». «En la provincia de Buenos Aires, el único gobierno que en décadas trabajó por terminar con la injusta asignación de recursos coparticipables, fue el de Mauricio Macri y María Eugencia Vidal. En 2017, gracias al consenso fiscal alcanzado en el gobierno de CAMBIEMOS, logramos recuperar 4 puntos porcentuales, de manera institucional y sustentable», agregó. Y cerró señalando: «Todavía falta mucho, la provincia de Buenos Aires viene siendo afectada desde 1995 en la distribución de fondos. Aporta el 36% de los fondos coparticipables y recibe apenas el 23%, lo que la convierte en la jurisdicción que más aporta y que menos recursos nacionales recibe por habitante». A su turno, los bloques de Diputados y Senadores de la oposición señalaron que, ante la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema, este accionar es “un golpe a la República”.