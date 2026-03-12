Prórroga para el pago de la Tasa de Servicios Urbanos en Roque Pérez

La Municipalidad informa a la comunidad que se ha prorrogado el vencimiento de la cuota 1 de la Tasa de Servicios Urbanos, cuyo pago podrá realizarse hasta el día 25 de marzo.
Asimismo, se recuerda que los contribuyentes también tienen la posibilidad de realizar el pago anual, accediendo a una bonificación del 15% sobre el total.
Desde el Municipio se invita a los vecinos a aprovechar esta extensión del plazo para regularizar su situación.
Por consultas, los interesados pueden acercarse a la oficina correspondiente o comunicarse al teléfono celular 2227 414198.-
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