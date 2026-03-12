13 de marzo de 2026

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“Chiqui” Tapia: “Queremos que la Finalissima se juegue en el Monumental». Declaró ante la justicia hoy

Redacción 19 horas atrás

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su deseo de que la Finalissima “se juegue en el Monumental”.

El máximo dirigente del fútbol argentino realizó dicha declaración luego de su indagatoria en Comodoro Py en la causa por presunta evasión.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

A la salida, Tapia dijo que «cumplió con lo que quería la Justicia”. La declaración fue ante el juez Diego Amarante, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación.

 

FOTO AGENCIA NA: DANIEL VIDES

En el expediente se busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria. El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de carácter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.

Noticias Argentinas.-

Otras posibles sedes para el partido entre España y Argentina:

A raíz de la imposibilidad de que el partido se lleve a cabo en Qatar por la guerra en Medio Oriente, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso al Estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, como sede para la Finalissima ante la Selección Argentina.

La sede elegida para este encuentro, que se disputará el 27 de marzo y que enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, había sido el estadio Icónico de Lusail de Qatar, donde también se había realizado la final del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, en Qatar decidieron paralizar sus competiciones por motivos de seguridad, debido a la guerra en Medio Oriente por los bombardeos entre Estados Unidos Israel a Irán y las represalias de estos últimos con sus países vecinos.

Es por esto que la Federación Española quiere sacar ventaja y propuso al mítico Bernabéu, en la capital de su país, como sede para este encuentro final. Sin embargo, Conmebol y AFA no aceptan esta propuesta por lógicas razones. ¿Definirá la FIFA?

De todas maneras, aún no se descarta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral, por lo que Londres vuelve a ser una alternativa viable para este enfrentamiento. Otras de las opciones que se barajan como opción son Miami y Marruecos.

La de este año será la segunda edición de la Finalissima, que se disputó por primera vez en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en el Estadio de Wembley.

Previamente, se había realizado esta competencia en 1985 y 1993, con respectivos títulos para Francia (2-0 a Uruguay) y Argentina (1-1 y 5-4 en penales a Dinamarca).

Fuente: Ámbito deportes.-

 

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