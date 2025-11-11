Programa “Manos que Abrigan” – Casa de Abrigo “Creciendo Juntos”

La Casa de Abrigo “Creciendo Juntos”, que depende del Servicio de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Roque Pérez, a cargo de Romina Lucaroni, llevó adelante la convocatoria al Programa de Voluntariados “Manos que Abrigan”, una propuesta solidaria destinada a generar vínculos de acompañamiento y apoyo hacia niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo resguardo.
El programa tuvo como objetivo ofrecer apoyo emocional, educativo, recreativo y/o material a través de la participación de figuras externas voluntarias, promoviendo el bienestar y el desarrollo integral de quienes forman parte de la institución.
Durante la convocatoria, se invitó a la comunidad a participar compartiendo momentos significativos, contribuyendo en educación, salud o recreación, y siendo figuras de confianza y apoyo para los chicos y chicas.
Las actividades se organizaron en diferentes áreas:
• Cocina: preparación de meriendas, tortas de cumpleaños y talleres culinarios.
• Talleres y recreación: actividades lúdicas, talleres de arte, música, huerta, expresión y juegos, además de la organización de cumpleaños y fechas especiales.
• Área educativa: acompañamiento en tareas escolares, lectura de cuentos y apoyo en alfabetización o refuerzo escolar.
Entre los requisitos para sumarse se encontraban ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales y no estar inscripto en el Registro Nacional de Adoptantes.
Tras la difusión de la convocatoria, varias personas de la comunidad se mostraron interesadas en participar, demostrando una vez más el compromiso y la solidaridad de las y los vecinos de Roque Pérez.-
