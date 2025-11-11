11 de noviembre de 2025

Argentina está experimentando un aumento de casos de leptospirosis

Redacción 1 hora atrás
Argentina está experimentando un aumento de casos de leptospirosis, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y la enfermedad puede ser grave. La leptospirosis es una zoonosis causada por una bacteria presente en la orina de animales como roedores, perros y ganado. La infección ocurre al entrar en contacto con agua, suelo o barro contaminado, especialmente durante inundaciones, o al manipular animales infectados. 
Transmisión y factores de riesgo:
  • Fuente de infección: La bacteria Leptospira es liberada en la orina de animales infectados y contamina el medio ambiente.
  • Reservorios: Los roedores son los principales reservorios, pero también pueden infectarse perros, ganado bovino, porcino y equino.
  • Vía de contagio: El contagio humano ocurre principalmente por el contacto de piel (especialmente con heridas) o mucosas con agua, barro o suelo contaminados.
  • Factores de riesgo:
      • Inundaciones y contacto con aguas estancadas.
  • Realizar tareas rurales o urbanas en condiciones de riesgo (como recolección de residuos).
  • Nadar en arroyos o lagunas no tratadas.
  • Contacto directo con animales infectados. 
Síntomas:
Los síntomas pueden aparecer entre 7 y 32 días después del contagio y varían de leves a graves. 
  • Ictericia (coloración amarillenta en piel y ojos).
  • Fiebre.
  • Dolor de cabeza, de hígado o de riñón.
  • Decaimiento e inapetencia.
  • Vómitos y hemorragias.
  • Dificultad respiratoria y tos. 
Prevención:
Para prevenir la leptospirosis, se recomienda:
  • Evitar el contacto con aguas estancadas y barro.
  • Combatir la presencia de roedores en viviendas y alrededores.
  • Mantener patios y terrenos limpios, libres de basura y escombros que puedan servir de refugio a roedores.
  • Usar equipo de protección personal (guantes y botas de goma) al realizar tareas como limpieza de terrenos, desmalezado o desratización.
  • Proteger a las mascotas y animales de producción mediante vacunación, especialmente en zonas de riesgo. 

