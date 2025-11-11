Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Argentina está experimentando un aumento de casos de leptospirosis, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos , y la enfermedad puede ser grave. La leptospirosis es una zoonosis causada por una bacteria presente en la orina de animales como roedores, perros y ganado. La infección ocurre al entrar en contacto con agua, suelo o barro contaminado, especialmente durante inundaciones, o al manipular animales infectados.

Transmisión y factores de riesgo:

Fuente de infección: La bacteria Leptospira es liberada en la orina de animales infectados y contamina el medio ambiente.

Reservorios: Los roedores son los principales reservorios, pero también pueden infectarse perros, ganado bovino, porcino y equino.

Vía de contagio: El contagio humano ocurre principalmente por el contacto de piel (especialmente con heridas) o mucosas con agua, barro o suelo contaminados.

Factores de riesgo: Inundaciones y contacto con aguas estancadas .

Realizar tareas rurales o urbanas en condiciones de riesgo (como recolección de residuos).

Nadar en arroyos o lagunas no tratadas.

Contacto directo con animales infectados.

Síntomas:

Los síntomas pueden aparecer entre 7 y 32 días después del contagio y varían de leves a graves.

Ictericia (coloración amarillenta en piel y ojos).

Fiebre.

Dolor de cabeza, de hígado o de riñón.

Decaimiento e inapetencia.

Vómitos y hemorragias.

Dificultad respiratoria y tos.

Prevención:

Para prevenir la leptospirosis, se recomienda:

Evitar el contacto con aguas estancadas y barro.

Combatir la presencia de roedores en viviendas y alrededores.

Mantener patios y terrenos limpios, libres de basura y escombros que puedan servir de refugio a roedores.

Usar equipo de protección personal (guantes y botas de goma) al realizar tareas como limpieza de terrenos, desmalezado o desratización.

Proteger a las mascotas y animales de producción mediante vacunación, especialmente en zonas de riesgo.



