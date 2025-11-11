Argentina está experimentando un aumento de casos de leptospirosis, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y la enfermedad puede ser grave. La leptospirosis es una zoonosis causada por una bacteria presente en la orina de animales como roedores, perros y ganado. La infección ocurre al entrar en contacto con agua, suelo o barro contaminado, especialmente durante inundaciones, o al manipular animales infectados.
Transmisión y factores de riesgo:
- Fuente de infección: La bacteria Leptospira es liberada en la orina de animales infectados y contamina el medio ambiente.
- Reservorios: Los roedores son los principales reservorios, pero también pueden infectarse perros, ganado bovino, porcino y equino.
- Vía de contagio: El contagio humano ocurre principalmente por el contacto de piel (especialmente con heridas) o mucosas con agua, barro o suelo contaminados.
- Factores de riesgo:
-
- Inundaciones y contacto con aguas estancadas.
-
- Realizar tareas rurales o urbanas en condiciones de riesgo (como recolección de residuos).
- Nadar en arroyos o lagunas no tratadas.
- Contacto directo con animales infectados.
Síntomas:
Los síntomas pueden aparecer entre 7 y 32 días después del contagio y varían de leves a graves.
- Ictericia (coloración amarillenta en piel y ojos).
- Fiebre.
- Dolor de cabeza, de hígado o de riñón.
- Decaimiento e inapetencia.
- Vómitos y hemorragias.
- Dificultad respiratoria y tos.
Prevención:
Para prevenir la leptospirosis, se recomienda:
- Evitar el contacto con aguas estancadas y barro.
- Combatir la presencia de roedores en viviendas y alrededores.
- Mantener patios y terrenos limpios, libres de basura y escombros que puedan servir de refugio a roedores.
- Usar equipo de protección personal (guantes y botas de goma) al realizar tareas como limpieza de terrenos, desmalezado o desratización.
- Proteger a las mascotas y animales de producción mediante vacunación, especialmente en zonas de riesgo.
