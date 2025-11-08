Procesaron con prisión preventiva a la jueza que pidió coimas para acelerar un trámite

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La exjueza Norma Abate de Mazzuccheli, destituida en 2024 por pedir coimas para acelerar un trámite en la provincia de La Rioja, fue procesada con prisión preventiva.

La magistrada María Cecilia Córdoba consideró que la imputada “abusó de su cargo público al solicitar dinero de manera indebida”.

Abate de Mazzuccheli se encuentra acusada por el delito de concusión, un ilícito que prevé una pena de entre 1 a 4 años de prisión y la inhabilitación especial de 1 a 5 años.

La causa de inició con la denuncia de una comerciante local, que aseguró que la jueza le pidió coimas para acelerar un expediente.

Con una cámara oculta se pudo constatar que la acusada le solicitó ocho millones de pesos para tramitar la sucesión, algo a lo que la comerciante se negó, por lo que Mazzuchelli le bajó el monto a cinco millones de pesos.

“¿Cuánto creés que podés (pagar)? ¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”, se escucha decir a la jueza en el video, el cual fue grabado en su despacho.

A su vez, se dictaminó un embargo por $2 millones y la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, motivo por el que la investigación podría ser elevada a juicio oral, aunque se espera que la defensa apele la medida establecida ayer viernes.

