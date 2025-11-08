Las frutas y verduras más vendidas registraron tendencias opuestas durante octubre

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Las seis hortalizas más vendidas en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) cayeron en octubre 12,4%, mientras que las cuatro frutas más comercializadas aumentaron 25,2% con respecto al mes anterior, según un informe del Centro de Economía Política Argentinas (CEPA).

Baja en las hortalizas

Con respecto a las seis especies que conforman el segmento verduras, tubérculos y legumbres (VTL), la mayoría de las especies mostraron un aumento en sus precios: el zapallo 29,6%, la cebolla 29,5%, la lechuga 19,7%, la batata 15,% y la papa 4,2%.

El tomate fue la única hortaliza que se contrajo en octubre, registrando una baja del 36,1%.

De esta manera, la tendencia evolutiva del segmento VTL del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el CEPA habría caído 12,4% contra septiembre y 30,2% con respecto a octubre del 2024.

Así, el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que es de 2,2% en el IPC, mostraría una caída de 0,3% en el índice de octubre.La batata es la especie que muestra la mayor variación interanual, con un 36,3%, mientras que la mayor variación acumulada en 2025 la posee el tomate, con 185,1%.

Frutas más caras

El segmento de las frutas, compuesto por bananas, limones, manzanas y naranjas, registró un incremento en sus precios ponderados de 25,2% respecto de septiembre 2025, lo que permite proyectar un aumento en el precio del segmento Frutas del IPC de 25,9%.

Impacta en el orden de 1,3% del ponderador de la división de Alimentos del IPC, por lo cual indicaría una tendencia al alza de 0,3% en el rubro Frutas del IPC de octubre.

La banana, el limón y la naranja presentaron subas mensuales, siendo de 20,7%, 106% y 14,3%, respectivamente. La única que no aumentó fue la manzana, al contraerse 10,6% en octubre.

La variación interanual del segmento fue de 28,9% y una acumulada del 14,4% en el año.

El aumento del limón se explica por el período estacional en el que se encuentra, en donde disminuyen los ingresos y se incrementa el valor de la venta. Se destacaron los ingresos desde Salta y Tucumán, completando con menores aportes desde Entre Ríos y Corrientes; y lotes importados desde Chile y partidas acotadas desde Brasil.

Diferencia con los supermercados

En lo que refiere al rubro de las hortalizas, los supermercados mostraron una leve alza en el promedio de precios corrientes: fue de 0,3% contra septiembre.

La papa y la lechuga fueron las especies que incrementaron sus precios un 35,3% y 23,6% respectivamente.

El tomate (-18%), la cebolla (-11,1%) y la batata (-3,8%) disminuyeron sus precios durante el décimo mes del año, mientras que el zapallo no muestra variación de precios.

La lechuga, por su parte, vuelve a ser la hortaliza con la mayor dispersión de precios entre los supermercados: un 61,5%.

Si se analiza la grieta entre supermercados y el MCBA, la lechuga vuelve a ser la que mayor brecha de precios posee (292,3%). Por otro lado, la de menor brecha la tiene el zapallo: un 7,5%.

Tomando a las seis hortalizas del segmento VTL, la brecha de precios entre supermercados y MCBA asciende a 120,3%, 28,6 puntos porcentuales (p.p.) más quue septiembre.

El informe del CEPA considera la evolución de precios en el MCBA y proyecta el impacto en el IPC del segmento VTL (papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata), que, en conjunto, representan el 75,3% del volumen de comercialización del Mercado Central.

También pondera la de las principales frutas (banana, limón, manzana y naranja), las cuales representan el 55% del volumen comercializado.

Noticias Argentinas.-

Foto de archivo de www.rpereznet.com.ar

