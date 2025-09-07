Presentaron un proyecto de ley para la protección de derechos de incidencia colectiva

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El diputado nacional del PRO, Gerardo Milman presentó un proyecto de ley para regular la protección de derechos de incidencia colectiva, la iniciativa busca que grupos de personas afectados por un mismo problema puedan reclamar justicia de manera conjunta, en lugar de hacerlo de forma individual.

“Queremos una ley nacional de procesos colectivos para que haya justicia ante las vulneraciones masivas de derechos”, planteó el legislador sobre la propuesta.

Según indicó en un comunicado, la propuesta tiene como objetivo proteger “derechos difusos, de incidencia colectiva y de intereses individuales homogéneos”, al tiempo que tiene previsto garantizar “la tutela judicial efectiva, la uniformidad de decisiones, la economía procesal y la eficacia de las sentencias”.

“En un mundo donde los abusos ya no son únicamente de un soberano, la herramienta individual se vuelve insuficiente. La acción colectiva se convierte entonces en un mecanismo indispensable para asegurar el acceso efectivo a la justicia”, argumentó el legislador del PRO.

El proyecto apunta a regular este derecho ante en casos de abusos por parte de empresas hacía los usuarios o catástrofes ambientales, donde “la fragmentación de reclamos individuales se traduce en impunidad”, ejemplificó Milman.

Noticias Argentinas.-

