¿Qué se vota en provincia de Buenos Aires hoy 7 de septiembre?

Guía para votar hoy 7 de septiembre en PBA: se eligen senadores, diputados y concejales. Se usa boleta sábana y el voto nulo no existe en la provincia.

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar hoy domingo 7 de septiembre en las elecciones legislativas provinciales, desdobladas de los comicios nacionales de octubre. Las mesas estarán abiertas en el horario habitual de 8:00 a 18:00 horas.

El deber cívico aplica a todos los electores de 16 años o más. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 años no serán multados ni incluidos en el Registro de Infractores si no asisten. Según supo Noticias Argentinas, para esta elección se debe concurrir con el último DNI emitido (el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior).

¿Qué se vota exactamente en la Provincia?

Es una elección exclusivamente provincial y municipal; no se eligen cargos nacionales (esos cargos se votarán el 26 de octubre). En total, se renueva la mitad de la Legislatura bonaerense (46 diputados y 23 senadores) y autoridades locales:

Concejales (para el Concejo Deliberante de cada municipio).

Consejeros Escolares.

Legisladores provinciales. Esto depende de la sección electoral donde vivas:

Votan Senadores: Secciones 1ra, 4ta, 5ta y 7ma.

Votan Diputados: Secciones 2da, 3ra, 6ta y 8va.

Dónde voto y cómo es el sistema

La Junta Electoral provincial recomienda consultar el padrón definitivo en su sitio web oficial: juntaelectoral.gba.gov.ar (requiere DNI y género). Es fundamental chequearlo, ya que la Justicia modificó las escuelas mediante IA en casi todos los distritos (la única excepción es La Matanza).

El sistema de votación es la tradicional boleta partidaria (lista sábana). El elector puede cortar boleta por categorías o elegir una lista completa. La Boleta Única de Papel (BUP) no se usa en esta elección.

Un dato clave de la ley provincial (Ley 5.109) es que el «voto nulo» no existe como categoría de clasificación, a diferencia de la elección nacional. Solo se cuentan votos afirmativos, en blanco o de identidad impugnada.

Noticias Argentinas.-

