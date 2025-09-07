Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

¿Hay clases el lunes 8 de septiembre luego de las elecciones?

Como ocurre en otros comicios, el operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese turno no tendrán clases.

Más allá de esto, como siempre depende de cada jurisdicción la decisión de dictar clases al día siguiente de la elección o si algún turno resulta afectado, por lo que en algunos lugares podría desarrollarse la jornada con total normalidad.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional en Argentina?

El próximo feriado el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Fue trasladado al viernes 10 de octubre.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Jueves 18 y viernes 19: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

