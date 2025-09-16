PRECAUCIÓN POR NIEBLA EN ROQUE PÉREZ Y LA ZONA

Desde la madrugada y la mañana de este martes 16 de septiembre, existe una extensa niebla en la planta urbana de Roque Pérez y en la zona rural, incluyendo la Ruta Nacional 205 y la Ruta Provincial 30, por lo cual se deben extremar las precauciones al conducir. La visibilidad en algunos sectores es de apenas 100 metros.-

