PRECAUCIÓN POR NIEBLA EN ROQUE PÉREZ Y LA ZONA

Desde la madrugada y la mañana de este martes 16 de septiembre, existe una extensa niebla en la planta urbana de Roque Pérez y en la zona rural, incluyendo la Ruta Nacional 205 y la Ruta Provincial 30, por lo cual se deben extremar las precauciones al conducir. La visibilidad en algunos sectores es de apenas 100 metros.-
Más historias
Cadena nacional: Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 con aumentos en salud, jubilaciones y universidades
Caputo limita el recupero de IVA y beneficia a empresas de energía y transporte
Procesan a tres efectivos de la Policía de la Ciudad por un secuestro extorsivo en Bajo Flores