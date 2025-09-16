Cadena nacional: Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 con aumentos en salud, jubilaciones y universidades

“Habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% encima de la inflación”, dijo.
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 con aumentos en salud, jubilaciones, universidades y discapacidad
El presidente Javier Milei anunció anoche aumentos en jubilaciones, universidades, salud y discapacidad en el Prepuestos 2026 y pidió a los argentinos “no aflojar”, al presentar por cadena nacional el proyecto de ley que debatirá en el Congreso.
El mandatario anunció que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades”, además de “un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.
También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.
El mensaje del mandatario dio a entender que el Gobierno acusó recibo del reciente revés electoral en la provincia de Buenos Aires, al presentar un proyecto de Presupuesto que apunta a defender el superávit fiscal pero también atiende demandas de sectores de la sociedad que vienen protestando contra la gestión libertaria.
De esta forma, Milei giró al parlamento el esperado proyecto de Presupuesto en el inicio de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre octubre, una instancia en la que busca retomar la iniciativa política perdida en los últimos meses para afrontar en mejores condiciones la votación de octubre.
Lo hizo con un mensaje de 16 minutos de extensión grabado en Casa Rosada y flanqueado por dos granaderos, aunque la mayor parte del tiempo el plano lo captó a él solo y el discurso no finalizó con el habitual “Viva la libertad carajo”
“Sabemos que el camino es arduo pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad, que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”, enfatizó Milei.
“El futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, subrayó. “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado”, insistió.
Y planteó que “si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida” para el país.
Admitió, por otro lado, que “más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”. “Durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor”, agregó.
También el Presidente afirmó que “lo peor ya pasó” y por eso expresó su “agradecimiento una vez más por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”.
De todos modos, reiteró que “el equilibrio fiscal no se negocia porque es el único camino para que Argentina salga del ciclo económico del desencanto”.
Y llamó a gobernadores y legisladores a “trabajar codo a codo” para lograr el “superávit” que permita otorgar “financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país”.
“Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia al sector público, este superávit permitirá al sector privado para que desarrollen obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país”, afirmó en su mensaje grabado en Casa Rosada por la tarde y trasmitido a las 21:00.
Al pedir “no caer presos de falsos dilemas”, sostuvo: “No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y el estancamiento”.
Milei anunció aumento de presupuesto en universidades y en salud
El presidente Javier Milei anunció hoy que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.
También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.
“Todos los experimentos fueron ensayados por los más variados alquimistas”, dijo Milei
El presidente Javier Milei afirmó hoy que “todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía”, al defender el equilibrio fiscal y cuestionar la emisión monetaria.
“Es precisamente por eso que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte, peor también es precisamente por eso que esta vez el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo vale la pena”, añadió por cadena nacional.
«Lo peor ya pasó, nos costó mucho llegar aquí, sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es el correcto, no aflojemos»
Milei: “Lo peor ya pasó, quiero agradecer el apoyo durante este primer período”
El presidente Javier Milei afirmó hoy que “lo peor ya pasó” y por eso expresó su “agradecimiento una vez más por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”.
De todos modos, reiteró por cadena nacional que “el equilibrio fiscal no se negocia porque es el único camino para que Argentina salga del ciclo económico del desencanto”.
Milei: “Entendemos que muchos argentinos aún no perciban el éxito de la gestión en su realidad material”
El presidente Javier Milei afirmó hoy que “más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”.
“Durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor”, expresó Milei por cadena nacional.
Frases más importantes
«El equilibrio final es la piedra angular de nuestro Gobierno y es innegociable»
«Celebramos la baja de la inflación y la pobreza, pero entendemos que muchos argentinos no lo sientan»
«Hya una relación directa entre el equilibrio fiscal y el crecimiento, fallar es volver a caer en el pozo»
«Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que se hizo fue cambiar la receta»
«Nos emocionamos demás porque nos entusiasma el futuro»
«Este presupuesto aumenta la partida en educación, salud, jubilación y discapacidad por encima de la inflación»
«El Presupuesto es la hoja de ruta y no un mero papel sin consecuencias»
«En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo, Roma no se construyó en un día».
Noticias Argentinas.-
Más historias
PRECAUCIÓN POR NIEBLA EN ROQUE PÉREZ Y LA ZONA
Caputo limita el recupero de IVA y beneficia a empresas de energía y transporte
Procesan a tres efectivos de la Policía de la Ciudad por un secuestro extorsivo en Bajo Flores