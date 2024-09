Postura de CAME por la reglamentación de la reforma laboral

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) considera que la reciente reglamentación del capítulo laboral comprendido en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos refleja de manera positiva las propuestas que la entidad representativa de las pymes le presentó al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. “Las modificaciones introducidas son favorables y van en el sentido de los cambios que las pymes requieren para generar más puestos de empleo registrado”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González. En ese sentido, CAME destaca que la eliminación de las multas a los empleadores hará caer la litigiosidad laboral. A su vez, se valoran positivamente las herramientas comprendidas en la reglamentación que facilitarán las relaciones laborales; tales como la regularización de colaboradores y los nuevos mecanismos para el sistema de indemnizaciones laborales. “La reglamentación establece distintos sistemas indemnizatorios que deberán ser evaluados a medida que se vayan generando. Pero al ser voluntarios, es de esperar que ofrezcan mejores condiciones para el trabajador y para la empresa. Esto conlleva a que estemos hablando de un sistema mejor al actual”, expresó González y agregó: “Por otro lado, el sistema otorga previsibilidad al sector empresario, ya que los montos indemnizatorios y las tasas de interés aplicables no dependerán de los vaivenes jurisprudenciales”. Hoy en la Argentina hay unas 50.000 pequeñas y medianas empresas menos que hace 10 años. Ese es uno de los motivos por los que CAME ve como positiva una adecuación laboral a los tiempos nuevos, pero sin pérdida de derechos adquiridos. Es necesario generar nuevas condiciones, en estos nuevos tiempos, para muchos formatos laborales que no se estaban teniendo en cuenta.