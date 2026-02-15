Piden que Cancillería intervenga en el caso de la argentina retenida en Brasil por racismo: “Las medidas son desproporcionadas”

Lo solicitó el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra. A su solicitud se sumó el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, Luis Alberto Miguel.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, solicitó mediante una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, la intervención de la representación consular argentina en la situación judicial de la abogada Agostina Páez retenida en Brasil por hacer gestos racistas.

El documento, al que accedió Infobae, ingresó a la Cancillería este viernes al mediodía y reclama que se adopten gestiones para garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales de la argentina, quien enfrenta un proceso penal en Río de Janeiro.

En la misiva, Gil Lavedra afirmó que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas. Es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.

El presidente del CPACF recordó que “la República Argentina ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”. Por ello, pidió que se arbitren los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes para verificar que la abogada cuente con asistencia adecuada y que el proceso respete las garantías judiciales internacionales.

La solicitud de Gil Lavedra recibió el respaldo del presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, Luis Alberto Miguel, quien expresó su preocupación por la situación de la abogada matriculada en esa jurisdicción. Miguel solicitó formalmente el acompañamiento del colegio porteño, sumando así la voz de otra entidad relevante del ámbito jurídico argentino.

Junto a su colega santiagueño, Gil Lavedra también remitió una carta a la presidenta de la Orden de Abogados de Brasil – Sección Río de Janeiro. En ese texto, solicitó la colaboración de la entidad brasileña para asegurar que “el proceso penal seguido contra la ciudadana argentina Páez se desarrolle con pleno respeto de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia”.

La reunión de Paez con el cónsul de Río de Janeiro

Este lunes al mediodía, Agostina Páez se reunió junto a su equipo de abogados con Jorge Enrique Perré, el cónsul general del país en la ciudad carioca. «Lo que más quiero es volver a la Argentina y seguir el proceso desde casa“. dijo antes de ingresar a la sede diplomática.

Tras el encuentro con el cónsul Perré, la letrada santiagueña, de 29 años, se presentó ante el juez que encabeza la causa para dar fe de que continúa en el país y se encuentra a derecho.

“Yo no he tenido en ningún momento la intención de discriminar y mucho menos de ser racista. La verdad que fue una reacción emocional más que nada, pero nunca me imaginé la gravedad del hecho y de lo que vino después. De no poder salir a la calle por miedo a que me hagan algo, de mudarme muy lejos porque se filtraba mi dirección anterior…“, explicó Agostina durante un breve diálogo con el canal de noticias TN.

Angustiada, reiteró su pedido para regresar al país cuanto antes. Además, advirtió que existe un ensañamiento con ella por parte de las autoridades brasileñas. “Siento que me están usando de ejemplo. Sé que hay otras personas en prisión por este mismo hecho, pero la verdad que el ensañamiento ha sido conmigo”, sostuvo.

Por Bárbara Villar, gentileza de Infobae.-

