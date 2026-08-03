Paro docente: CTERA rechazó los salarios y advirtó que la Argentina se quedará «sin maestros”

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria”, “falta de diálogo“ por parte del Gobierno y advirtió que la Argentina «se quedará sin maestros».

En el acto central, que tuvo lugar en Plaza de Mayo, los docentes nucleados en CTERA y otros gremios, denunciaron la grave crisis presupuestaria en el sistema educativo y la falta de diálogo por parte de la gestión de Javier Milei, principalmente del Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, y de la Secretaría de Educación llevada adelante por Carlos Torrendel.

Durante el discurso, Alesso sostuvo que los docentes perciben «salarios de hambre» y que están «endeudados» debido a que sus ingresos continúan «congelados» y «no llegan a fin de mes«. En la misma línea, exigió «de forma urgente» la apertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal que actualmente se encuentra por debajo de la inflación.

Por otra parte, reclamó la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que fue eliminado por el Gobierno Nacional por razones de equilibrio fiscal y un plan de ordenamiento del Estado, y criticó la falta total de inversión en infraestructura, al mismo tiempo en que sostuvo que el Poder Ejecutivo «no construyó ni una sola escuela» en lo que va de su gestión.

Posteriormente, aseguró que la crisis educativa actual es «peor que la de los años ’90«, en referencia al deterioro en el sector durante los gobiernos de Carlos Menem, donde el Estado Nacional «también se había desresponsabilizado» del financiamiento escolar.

Para finalizar, Alesso repudió los intentos oficiales de declarar la educación como «servicio esencial» con el fin, de «bloquear los paros» y acusó al oficialismo de «intimidar» mediante multas y amenazas a los gremios, en lugar de proponer una mesa de diálogo.

En el cierre, ratificó la oposición absoluta de CTERA al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por la gestión de Milei y argumentó que «atenta» contra la gratuidad y el rol indelegable del Estado.

AgenciaNA.-

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