Buenos Aires, 2 agosto (NA) — El próximo viernes 7 de agosto de 2026 se llevará a cabo una de las protestas más masivas del año. Organizada en el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, la movilización unirá la basílica del barrio porteño de Liniers con la Plaza de Mayo bajo una consigna histórica del Papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.

Los organizadores anticipan que se tratará de “la marcha más grande de la década”, marcando el inicio de una temporada de alta conflictividad sindical y protestas sociales contra las medidas de ajuste del gobierno nacional y la postergada paritaria federal.

¿A qué hora arranca y cuál es el recorrido?

La jornada de movilización tendrá su puntapié inicial por la mañana y se desplegará a lo largo del eje del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires:

Inicio por la mañana: La actividad comenzará con la tradicional bendición de herramientas en el cruce de las avenidas Rivadavia y Jujuy.

Tramo central: La columna principal partirá desde la Basílica de San Cayetano en Liniers y avanzará a lo largo de la avenida Rivadavia.

Puntos de concentración intermedia:Agrupaciones como Libres del Sur y Territorios en Lucha prevén concentrar en el Obelisco para sumar columnas y marchar junto a las dos CTA.

Destino final: Todas las agrupaciones confluirán en Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central.

¿Quiénes organizan y qué reclaman?

La protesta es impulsada por la comisión organizadora del frente social y sindical integrada por:

UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

CGT (Confederación General del Trabajo).

CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma.

Territorios en Lucha (con organizaciones como Libres del Sur).

Acompañarán la marcha agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y sectores profesionales.

Agencia NA.-