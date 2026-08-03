La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.

El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAF), Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo.

A continuación, el detalle completo para saber cuándo cobra cada beneficiario según la terminación del DNI.

PAGOA DE ANSES DE AGOSTO DE 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Calendario ANSES de agosto: quiénes cobran primero

Los primeros pagos del mes comenzarán el 10 de agosto, cuando cobrarán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI finalizado en 0, los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas correspondientes.

De esta manera, ANSES ya dejó definido el cronograma completo de agosto, permitiendo que millones de beneficiarios consulten con anticipación la fecha exacta en la que tendrán acreditados sus haberes según la terminación de su documento.

Agencia NA.- Foto de archivo de www.rpereznet.com.ar