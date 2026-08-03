El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a mostrar públicamente su apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner y aseguró que “todavía mide en un nivel muy importante”, en vista a las próximas elecciones en 2027.

En declaraciones radiales, indicó que el peronismo tiene que “contener” a la “principal figura” del espacio y remarcó que se deben “agotar todas las instancias de apoyo” para que “recupere su libertad” y, de esa manera, poder postularse en el caso de que así lo deseara.

“He escuchado algunos comentarios que no se pueden hacer las dos cosas y yo creo que hay que trabajar para hacerlas: hay que contener a la principal figura que tiene el peronismo, que todavía hoy mide en un nivel muy importante, y hay que agotar todas las instancias de apoyo” por parte del peronismo para que esta figura pueda volver a recuperar la libertad y también sus capacidades cívicas”, manifestó en Futurock.

Sin embargo, no desestimó el surgimiento de una posible figura «alternativa» que pueda ser el próximo candidato para las presidenciales del año que viene, pero solo en caso de que «existan algunas limitaciones por cuestiones de tiempo»: «Eso habría que intentar hacerlo manteniendo la primaria, que es lo que le va a dar legitimidad al candidato que surja«, añadió.

Por último, subrayó que, en el caso de que decidieran trabajar «abiertamente» para un determinado candidato sería «legítimo«, pero que si eso implica «dejar de lado» a Cristina Kirchner sería «quedarse sin una parte importante de apoyos dentro de la respuesta peronista«.

La relación actual entre Pichetto y la expresidenta atraviesa un profundo acercamiento político, en el que llevan a cabo reuniones presenciales y también, por parte del diputado nacional, se realizaron varios pedidos públicos para la anulación de su condena por la causa Vialidad y llamados a la unidad dentro del espacio.

AgenciaNA.-