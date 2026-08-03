El consumo familiar sigue en caída: las facturas ganan terreno y golpean el bolsillo

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El consumo de los hogares argentinos mantiene señales de fragilidad durante 2026, con una caída en las compras de bienes esenciales y un aumento del peso que tienen los impuestos y servicios dentro del presupuesto mensual.

Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, publicado por NA, durante junio los gastos en supermercados y alimentos registraron una baja interanual promedio, mientras que los pagos vinculados a servicios e impuestos crecieron con fuerza.

El escenario refleja una modificación en la distribución del gasto familiar: una mayor proporción del dinero disponible se destina a cubrir obligaciones mensuales y queda menos margen para otros consumos.

Los alimentos y supermercados muestran una nueva caída

El informe indicó que los gastos en supermercados y alimentos tuvieron una contracción interanual promedio del 18,9% durante junio.

En la medición en valores constantes, el consumo general presentó una caída interanual del 11,1%, acumulando una racha negativa de 14 meses consecutivos.

Además, el consumo masivo registró una disminución del 2,7% interanual en junio, en un contexto donde los hogares ajustan sus compras y priorizan gastos esenciales.

Impuestos y servicios aumentan su participación en el presupuesto

Mientras el consumo de bienes se redujo, los montos destinados al pago de servicios e impuestos ganaron protagonismo dentro de los gastos familiares.

Los pagos de servicios multiplicaron su valor desde 2023 y también aumentó la cantidad de usuarios que realizan este tipo de operaciones, según el relevamiento del Banco Provincia.

El informe señala que las facturas ocupan cada vez más espacio dentro de las decisiones económicas de los hogares.

Tarjetas y billeteras digitales reflejan menor movimiento comercial

Los consumos realizados por clientes del Banco Provincia con tarjetas de crédito, débito y mediante Cuenta DNI registraron una caída interanual del 7,7% en junio.

Durante el primer semestre, la variación desestacionalizada mostró una reducción del 0,9%, evidenciando un menor nivel de actividad en las operaciones cotidianas.

Los comerciantes consultados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicaron que muchas ventas dependen de planes de financiación y promociones bancarias.

“Los obstáculos concretos para el cierre de las transacciones se focalizaron en un contexto de ausencia de liquidez de los clientes y un evidente e inédito nivel de mora”, señalaron empresarios relevados.

Comercios y distintos rubros sienten el impacto del menor consumo

El deterioro alcanzó a diferentes sectores de la economía. Las grandes superficies comerciales y los productos alimenticios registraron una caída significativa en comparación con años anteriores, junto con una reducción en la cantidad de clientes.

La indumentaria, que había mostrado mayor resistencia durante 2025, presentó una mayor debilidad en 2026.

También se observaron retrocesos en rubros como juguetería, electrónica e informática y automóviles.

El esparcimiento concentra el gasto en menos consumidores

El sector de esparcimiento mostró una particularidad: los montos consumidos tuvieron una leve variación positiva, pero disminuyó de manera marcada la cantidad de usuarios que realizaron gastos en ese rubro.

El informe interpreta que este comportamiento refleja una concentración del consumo en sectores con mayor capacidad económica, mientras otros grupos redujeron o abandonaron ese tipo de gastos.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Foto de portada Carlos Zampini.-

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