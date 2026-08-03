Redacción 3 de agosto de 2026 Comparte esto: Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit FARMACIA DE TURNO DEL LUNES 3 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE, UBICADA EN AVENIDA BERRO 250.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Post navigation Anterior El consumo familiar sigue en caída: las facturas ganan terreno y golpean el bolsilloSiguiente “La marcha más grande de la década”: cómo será la movilización del viernes contra el Gobierno Más historias Farmacia de turno en Roque Pérez migracion FARMACIA DE TURNO DEL DOMINGO 2 DE AGOSTO EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA 2 de agosto de 2026 Redacción Farmacia de turno en Roque Pérez migracion FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 1 DE AGOSTO EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA 1 de agosto de 2026 Redacción Farmacia de turno en Roque Pérez migracion FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 31 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA 31 de julio de 2026 Redacción
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