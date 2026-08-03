Con juegos, actividades y mucha alegría se vivieron las vacaciones de invierno en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez dispuso un amplio cronograma para que las vacaciones de invierno se disfruten en comunidad, con propuestas recreativas, culturales, deportivas y de integración para niñas, niños y familias de todo el distrito.
Durante el receso invernal se desarrollaron actividades en distintos espacios y barrios, incluyendo juegos recreativos, juegos de integración, rincones de dibujo, meriendas y propuestas deportivas, además de jornadas de cine libre.
Las propuestas llegaron a diferentes puntos del distrito, como Plaza Eva Perón, Plaza Martelli y Plaza del Barrio Fonavi, así como también al Centro Cultural y otros espacios comunitarios.
En Carlos Beguerie y en La Paz Chica se realizaron jornadas de cine libre, juegos y merienda, junto con distintas actividades recreativas y culturales, generando espacios de encuentro y diversión para las familias de ambas localidades.
Además, en la Estación del Ferrocarril se desarrolló una nueva jornada del Mercado Bien Auténtico, acompañada por actividades recreativas, culturales y deportivas para toda la familia.
Desde el Municipio de Roque Pérez se agradece a quienes trabajaron y a quienes participaron para que las vacaciones de invierno sean una oportunidad para compartir, jugar y disfrutar en comunidad.-
Drive con las fotos:
https://drive.google.com/drive/folders/1HxFQCuKGLkmnQA95IRb-Pf4sDzJ2vNvM
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