Con juegos, actividades y mucha alegría se vivieron las vacaciones de invierno en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez dispuso un amplio cronograma para que las vacaciones de invierno se disfruten en comunidad, con propuestas recreativas, culturales, deportivas y de integración para niñas, niños y familias de todo el distrito.

Durante el receso invernal se desarrollaron actividades en distintos espacios y barrios, incluyendo juegos recreativos, juegos de integración, rincones de dibujo, meriendas y propuestas deportivas, además de jornadas de cine libre.

Las propuestas llegaron a diferentes puntos del distrito, como Plaza Eva Perón, Plaza Martelli y Plaza del Barrio Fonavi, así como también al Centro Cultural y otros espacios comunitarios.

En Carlos Beguerie y en La Paz Chica se realizaron jornadas de cine libre, juegos y merienda, junto con distintas actividades recreativas y culturales, generando espacios de encuentro y diversión para las familias de ambas localidades.

Además, en la Estación del Ferrocarril se desarrolló una nueva jornada del Mercado Bien Auténtico, acompañada por actividades recreativas, culturales y deportivas para toda la familia.

Desde el Municipio de Roque Pérez se agradece a quienes trabajaron y a quienes participaron para que las vacaciones de invierno sean una oportunidad para compartir, jugar y disfrutar en comunidad.-

Drive con las fotos:

https://drive.google.com/drive/folders/1HxFQCuKGLkmnQA95IRb-Pf4sDzJ2vNvM

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