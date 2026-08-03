Finalizaron los trabajos en la Escuela Primaria N° 25 del paraje El Arbolito de Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, finalizó la construcción de una nueva aula y los sanitarios de la Escuela Primaria N° 25 “Gabriela Mistral”, ubicada en el paraje El Arbolito.

La obra, que se encontraba paralizada desde 2023, pudo ser reactivada mediante recursos provinciales del Programa de Infraestructura Educativa (PIE), gestionados a partir del convenio marco firmado entre el intendente municipal Maximiliano Sciaini y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), con el objetivo de continuar fortaleciendo y mejorando la infraestructura escolar en el distrito de Roque Pérez.

Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa constructora HDS Hormigonera del Salado S.A., adjudicataria de la Licitación Privada N° 4/26, con una inversión de $93.050.183,54 y un plazo de ejecución aproximado de 120 días.

Desde el Consejo Escolar de Roque Pérez se destacó la importancia de la concreción de esta obra, que permite garantizar una nueva aula y nuevos sanitarios para la comunidad educativa de la institución de nivel primario, que comparte edificio con la Escuela Secundaria N° 2.

La finalización de estos trabajos representa un avance significativo para la comunidad educativa del paraje El Arbolito y permite saldar una deuda pendiente, brindando mejores condiciones edilicias para el desarrollo de las actividades educativas de las y los estudiantes.-

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