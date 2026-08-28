Operativos de prevención en general en Roque Pérez

Personal y móviles de la Estación de Policía Comunal de Roque Pérez, en forma conjunta con la Dirección de Cinotecnia y CPR llevaron adelante operativos de prevención en general sobre la Ruta Nacional 205, con el objetivo de fortalecer las tareas de seguridad y prevención en el distrito.

En esta oportunidad, el operativo contó con la participación de Rocky, un can de raza labrador, perteneciente a la Dirección de Cinotecnia y especializado en la detección de sustancias ilícitas.

El binomio estuvo conformado por Federico Molina, guía del can Rocky, quien es oriundo de Roque Pérez. El efectivo realizó el curso de guía de canes de la PBA de Policía a partir de la colaboracion en las gestiones realizadas por el intendente municipal Maximiliano Sciaini y, luego de completar su formación, pasó a integrar la Dirección de Cinotecnia y prestará servicio en la localidad de Roque Pérez, fortaleciendo las tareas de prevención y seguridad.

La Dirección de Cinotecnia presta colaboración en distintos operativos y servicios desarrollados en la provincia de Buenos Aires. Para ello, cuenta con binomios conformados por guía y can, tanto en formación como operativos, especializados en la detección de sustancias ilícitas y en la búsqueda y localización de personas vivas.

Los canes especializados en detección de sustancias ilícitas son utilizados para la búsqueda y localización de sustancias como cannabis, clorhidrato de cocaína y drogas sintéticas, principalmente cuando son transportadas de manera oculta en equipajes y vehículos, así como también en lugares donde se almacenan o distribuyen.

Por su parte, los binomios destinados a la búsqueda y localización de personas vivas trabajan bajo dos modalidades: búsqueda en grandes áreas y búsqueda por olor de referencia, destinada al seguimiento de un rastro específico.

La incorporación de este binomio permitirá fortalecer las tareas de prevención en general y sumar nuevas herramientas al trabajo de seguridad que se desarrolla en el distrito de Roque Pérez.-