Omar Rojas, el ciclista con Parkinson que pedaleó de La Quiaca a Ushuaia

El ciclista sanjuanino que padece Mal de Parkinson y realizó una travesía de 4.350 kilómetros entre las ciudades de La Quiaca (en Jujuy) y Ushuaia (en Tierra del Fuego) aseguró que su lema es «insiste y resiste» y que la bicicleta es su «medicina», a la vez que llamó a quienes sufren esta enfermedad a «no rendirse» y «seguir luchando por una mejor calidad de vida».

Omar Rojas, de 57 años, partió de Jujuy el 20 de septiembre y llegó a Ushuaia el lunes 21 de noviembre, luego de recorrer todo el país de norte a sur, llevando un mensaje de concientización sobre el mal que padece pero también de optimismo.

«Me diagnosticaron hace 15 años pero me trato desde hace 5. Antes me dediqué a cuidar a mi esposa, que tenía diabetes y otras enfermedades y falleció. Tengo cinco hijos y muchos amigos que me apoyaron en esta travesía», contó Rojas en diálogo con Télam.

El hombre explicó que hace unos años ingresó al hospital donde lo trataban en un andador, sin poder caminar y casi sin poder comer por sus propios medios. «Me propusieron operarme y dije que no, que yo iba a hacer una actividad física para mejorar. Así surgió lo de andar en bicicleta y así salí adelante. Siento que Dios me dio esta oportunidad y que ahora me pide incentivar a otros que estén en mi misma condición», afirmó el hombre.

Rojas se dio cuenta de que podía encarar trayectos largos y realizó un primer viaje entre San Juan y Neuquén, unos 1.250 kilómetros, y a partir de allí nació la idea de unir todo el país pedaleando.

«Me decían que estaba loco, que en la Patagonia hay mucho viento, pero yo lo intenté igual. Me di cuenta que allí donde otros sufren yo me siento bien. Gozo, grito, disfruto en la ruta. Más kilómetros recorro, mejor me siento», enfatizó el sanjuanino.

«La bicicleta es mi medicina», aseguró el hombre y remarcó que su lema es «insiste y resiste» y que quiere transmitir a otras personas con Mal de Parkinson que sigan «luchando por una mejor calidad de vida».

Para su travesía, Rojas recibió ayuda de la Red Argentina de Parkinson, una entidad que reúne a grupos de pacientes y familiares de toda Argentina.

«Cada vez que Omar se acercaba a alguna localidad buscábamos contactos con autoridades, periodistas o fuerzas de seguridad. Muchos integrantes de la red le brindaron alojamiento y algunos le donaron dinero. Todos trabajaron para que no le faltara nada», señaló a Télam Andrea Cuellar, miembro de la Red de Parkinson.

La mujer, a quien le diagnosticaron la enfermedad hace 8 años, dijo que conocer a Omar y ayudarlo le permitió adoptarlo como «un ejemplo para todos nosotros».

«A veces uno se levanta sin fuerza, sin ganas. El mensaje de Omar es el de nunca abandonar, hacer lo que se pueda en función del estadio de la enfermedad. También es importante hablar, plantear las angustias. Y conocer las terapias de neurorrehabilitación y las formas adecuadas de tratarse», reveló Cuellar.

La partida en el extremo norte de nuestro país. (FB Andrea Cuellar).

En su viaje por el país, Omar Rojas realizaba tramos de entre 150 y 180 kilómetros diarios, aunque también los hizo de 230 y 240. «No sé de dónde me sale la fuerza. No me acalambraba ni nada. Iba de pueblo en pueblo, hablando con los enfermos y llevando mi mensaje sobre todo a los que se aíslan, se abandonan o no saben qué hacer», siguió contando el hombre.

Según Rojas, entre las principales experiencias que recogió durante su periplo figura la de tomar conciencia acerca de la falta de especialistas en la enfermedad que existe en la mayoría del territorio nacional.

«Mi mensaje es el de nunca abandonar», reconoce el ciclista. (Foto: Alejandro Santa Cruz).

«Pocas provincias tienen neurólogos especializados. Los pacientes, entonces, tienen que trasladarse de un lugar a otro, y muchos están imposibilitados de hacerlo por las propias limitaciones que impone la enfermedad», advirtió.

Para Cuellar, otra de las dificultades centrales es «la falta de estadísticas oficiales. Pedimos que se incluyera una pregunta específica en el último censo y no lo conseguimos. Actualmente hay tres proyectos de ley bajo análisis del Congreso, uno sobre enfermedades neurológicas crónicas y los demás sobre Parkinson. Pedimos capacitación, mayor atención e incluso investigación», recalcó la integrante de la red.

También explicó que otro problema es el diagnóstico tardío: «Es una enfermedad difícil de detectar sin especialistas. No se diagnostica por análisis convencionales. Y eso provoca que la enfermedad avance. La medicación tapa los síntomas pero no la cura, por eso pedimos que se investigue», remarcó.

Rojas reconoció que «no era ciclista antes del Parkinson» y que a pesar de que San Juan es la cuna de ese deporte, se fue haciendo a medida que comenzó a viajar. «Un deportista de elite me acompañó en el primer tramo hasta La Rioja, y me fue enseñando cómo hacer los cambios, cuándo aflojar las piernas. Y la verdad que dio resultado. Es lindo aprender», expresó.

Rojas, con la bahía Lapataia de fondo. (FB Andrea Cuellar).

El sanjuanino llegó a Ushuaia acompañado por el empresario del municipio de Tolhuin Emilio Sáez, dueño de la panadería La Unión, quien se ofreció a compartir el último tramo del viaje.

«Terminé un capítulo pero ahora toca trabajar. Vamos a ir a cada provincia, empezando por Jujuy, difundiendo el mismo mensaje. Yo confío en que las otras puertas se van a abrir solas. Y el año próximo voy a volver a las rutas para recorrer Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, la mesopotamia y el norte que me faltó», adelantó Rojas.

Cuellar contó que tras su regreso de Ushuaia, Omar llegó a Buenos Aires en avión, y que a las pocas horas armó su bicicleta y empezó a decir que se volvía a San Juan pedaleando. «Parece increíble pero hubo que convencerlo. Le pedimos que descanse, que todavía tiene mucho por hacer», confesó la colaboradora del ciclista.