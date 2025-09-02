1 de septiembre de 2025

Nuevos servicios en el CAPS Floreal Ferrara de Roque Pérez

Redacción 2 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez, a través del área de Salud, informa a la comunidad que a partir del mes de septiembre se suman nuevas especialidades en el CAPS Floreal Ferrara, con atención destinada tanto a niños como a adultos.
• Nutrición: Lic. Valeria Belardinelli atenderá todos los miércoles a las 14:00 hs.
• Odontología: Dra. Yamila Buezas atenderá todos los miércoles a las 15:30 hs.

Los vecinos y vecinas podrán solicitar turnos de manera sencilla enviando un mensaje al WhatsApp 2227 442515.

De esta manera, se continúa fortaleciendo el sistema de salud pública en el distrito, acercando profesionales y servicios de calidad a toda la comunidad.

 

