Nuevos servicios en el CAPS Floreal Ferrara de Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez, a través del área de Salud, informa a la comunidad que a partir del mes de septiembre se suman nuevas especialidades en el CAPS Floreal Ferrara, con atención destinada tanto a niños como a adultos.

• Nutrición: Lic. Valeria Belardinelli atenderá todos los miércoles a las 14:00 hs.

• Odontología: Dra. Yamila Buezas atenderá todos los miércoles a las 15:30 hs.

Los vecinos y vecinas podrán solicitar turnos de manera sencilla enviando un mensaje al WhatsApp 2227 442515.

De esta manera, se continúa fortaleciendo el sistema de salud pública en el distrito, acercando profesionales y servicios de calidad a toda la comunidad.

