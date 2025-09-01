¡Seguimos compartiendo la merienda en Roque Pérez!

El Municipio de Roque Pérez invita a niños, niñas y adolescentes a participar de los encuentros de merienda que se realizan todos los sábados a las 15:00 horas en dos espacios de la ciudad: la sede de Envión (Irigoyen esquina Necochea) y Chacabuco 380 (entre Rawson y Tagliafico).
Se trata de espacios de encuentro, juego y acompañamiento impulsado desde el área de Promoción Social y Desarrollo Humano, a cargo de Analía Mc Cormack.
Además de disfrutar de una rica merienda, los chicos y chicas comparten momentos de recreación: juegan, dibujan, se divierten y, en más de una ocasión, hasta bailan.
Con esta propuesta, el municipio continúa fortaleciendo espacios de contención, integración y acompañamiento para la infancia y la adolescencia de Roque Pérez.-
