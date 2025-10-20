Nuevo curso de Manipulador de Alimentos en Roque Pérez

La Dirección de Bromatología, a cargo de Pablo Díaz, informa que el sábado 8 de noviembre, a las 08:00 horas, se dictará un nuevo Curso de Manipulador de Alimentos en las instalaciones de Punto Digital, ubicado en Alem 1243.
Las personas interesadas en realizar el curso deberán enviar vía WhatsApp la siguiente información: nombre, apellido, número de teléfono y CUIL, al teléfono 2227 546996.
Los cupos son limitados y, posteriormente, se informará el listado de las y los participantes.-
