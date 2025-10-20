Jornada de concientización en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El domingo 19 de octubre se llevó a cabo en el Parque del Ferrocarril de Roque Pérez una jornada de concientización en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La actividad fue organizada por la Dirección de Salud, a cargo de la Dra. Lorena Thea, junto a las Promotoras de Salud, coordinadas por Victoria Salis. Durante la jornada se brindó información sobre los cuidados preventivos, la importancia del autoexamen, la alimentación saludable y la práctica regular de actividad física como herramientas fundamentales para la detección precoz y la prevención.

Como cierre, se realizó una caminata hasta el frente del Palacio Municipal, que fue iluminado de color rosa, símbolo de la lucha y la sensibilización frente al cáncer de mama.

El Municipio de Roque Pérez acompaña y promueve estas acciones que buscan generar conciencia y fomentar hábitos saludables en toda la comunidad.-

