Nueva tarifa de la VTV en provincia de Buenos Aires

Para el mes de septiembre de 2025 está en vigencia un aumento del 25,5% en la tarifa de la VTV bonaerense tras varios meses de estar congelada. Con esta actualización, los costos quedaron así:
- Autos de hasta 2500 kg: $79.640
- Autos de más de 2500 kg: $143.353
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $47.784
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $71.676
- Motos entre 50 cc y 200 cc: $31.856
- Motos entre 200 cc y 600 cc: $47.784
- Motos de más de 600 cc: $63.712
¿Quiénes están exentos del pago?
En Buenos Aires, algunos conductores pueden estar exentos de pagar la VTV gracias a una normativa que contempla ciertos tipos de vehículos:
- Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos por debajo del haber mínimo y vehículos de bajo valor según la normativa local.
- Personas con discapacidad que sean titulares de vehículos, ya sea con adaptaciones especiales o sin ellas.
- Discapacitados no titulares del vehículo, incluyendo padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes que utilicen el automóvil.
Circular sin la VTV vigente implica multas económicas y la posibilidad de que el vehículo sea retenido por las autoridades. Por este motivo, es esencial que los conductores realicen esta inspección en tiempo y forma para evitar problemas al transitar.
Fuente: MinutoUno.-
Foto: www.rpereznet.com.ar
