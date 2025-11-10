Nueva tarifa de la VTV en provincia de Buenos Aires

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.

Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.

Los precios de la VTV en PBA

Para el mes de septiembre de 2025 está en vigencia un aumento del 25,5% en la tarifa de la VTV bonaerense tras varios meses de estar congelada. Con esta actualización, los costos quedaron así:

Autos de hasta 2500 kg: $79.640

Autos de más de 2500 kg: $143.353

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $71.676

Motos entre 50 cc y 200 cc: $31.856

Motos entre 200 cc y 600 cc: $47.784

Motos de más de 600 cc: $63.712 ¿Quiénes están exentos del pago? En Buenos Aires, algunos conductores pueden estar exentos de pagar la VTV gracias a una normativa que contempla ciertos tipos de vehículos:

Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos por debajo del haber mínimo y vehículos de bajo valor según la normativa local.

con ingresos por debajo del haber mínimo y vehículos de bajo valor según la normativa local. Personas con discapacidad que sean titulares de vehículos, ya sea con adaptaciones especiales o sin ellas.

que sean titulares de vehículos, ya sea con adaptaciones especiales o sin ellas. Discapacitados no titulares del vehículo, incluyendo padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes que utilicen el automóvil. Circular sin la VTV vigente implica multas económicas y la posibilidad de que el vehículo sea retenido por las autoridades. Por este motivo, es esencial que los conductores realicen esta inspección en tiempo y forma para evitar problemas al transitar. Fuente: MinutoUno.- Foto: www.rpereznet.com.ar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...