Controladores aéreos amenazan con medidas de fuerza para el próximo fin de semana largo

¿Cómo es el cronograma actual de medidas de fuerza?

Hasta el momento, las medidas de fuerza están afectando solamente a la aviación de carga en turnos nocturnos, entre las 22 y las 6.

El cronograma difundido por ATEPSA incluye paros los días 14, 18, 21, 24, 27 y 30 de noviembre, según el calendario interno del gremio.

Durante esas jornadas, no se autorizan despegues de aeronaves destinadas exclusivamente al transporte de carga ni se reciben planes de vuelo en ese horario. Quedan exceptuadas las operaciones vinculadas con servicios humanitarios, sanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento.

Cabe recordar que, el conflicto entre ATEPSA y EANA viene desde la paritarias que se firmaron hace más de dos meses. En ese contexto, el gremio asegura que los compromisos que se asumieron en ese momento no se cumplieron, por lo que las protestas aumentaron y ya impacta en la logística de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos a través de los principales aeropuertos del país.

Gentileza: MinutoUno.-

Foto: www.rpereznet.com.ar