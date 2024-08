«Nos duele el hambre y el estar tan solos»: el mensaje de la titular del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados

La titular del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, Noelia Guzmán, cuestionó la realidad de los jubilados y rechazó el veto presidencial a la actualización de los haberes jubilatorios. “Hoy los jubilados no viven, sobreviven”, sostuvo en declaraciones a Splendid – 990.

Tras la represión de la Policía Federal Argentina a decenas de jubilados que protestaban ayer en las inmediaciones del Congreso, Guzmán planteó: “Lo de ayer ha sido terrible. No solamente nos matan de hambre, nos sacan los medicamentos y ahora también nos dan palos. La verdad es que siempre que tienen que hacer un ajuste, siempre primero estamos los jubilados”.

“En el 2017, con la reparación histórica de Macri también nos dieron palos. Siempre con nosotros, pareciera que después de que nos jubilados no servimos más y nos quieren hacer desaparecer, pero no nos vamos a rendir”, sostuvo.

Asimismo, la militante aseguró: «Lo de ayer no va a hacer que bajemos los brazos, al contrario, nos da más fuerzas para seguir luchando. Por nuestros hijos, nuestros nietos y porque un futuro para los trabajadores que tenemos que defender para que no pase lo que pasamos nosotros hoy después de haber trabajado 30 o 40 años».

“El veto y la represión van de la mano”, subrayó, y agregó: «Ayer hubo muchos compañeros y ellos no estaban acostumbrados a esa cantidad de gente. Vamos todos los miércoles, pero no juntábamos la cantidad que juntamos ayer. Eso hizo que tuvieran la actitud que tuvieron con nosotros»

Por su parte, remarcó que con el haber mínimo que perciben “los jubilados no viven, sobreviven”, y definió que los $225.540,61 representan apenas el 30% de lo que necesitan para cubrir las necesidades básica. “Si comes no compras tus medicamentos, y ni hablar los compañeros que no tienen vivienda propia. Es terrible lo que estamos viviendo”, insistió.

Guzmán responsabilizó de manera directa al presidente Javier Milei al que calificó de insensible y de maltratar a funcionarios y legisladores propios. “No podemos esperar otra cosa de este señor. Lo demuestra día a día, la insensibilidad que tiene. Los despidos de compañeros, el desguace de los organismos. He vivido momentos difíciles, pero nunca como este gobierno”, enumeró.

“No me quiero poner a la altura, pero a Milei le diría unas cuantas barbaridades. No hay palabra para calificar a esta persona. No se puede creer que sea un ser humano porque hay un millón de chicos que se van a dormir sin comer y tienen la comida guardada. No es un ser humano”, afirmó.

Por último, cuestionó la inactividad de la Confederación General del Trabajo (CGT) y puntualizó que los manifestantes tienen miedo. «Eso ha infundido este gobierno. Nosotros acompañamos al Consejo Directivo de ATE cuando hay movilización y ni siquiera los despedidos van. ¿Un paro nacional? ¿Quién lo va a acompañar? La CGT está dormida. Nadie acompaña un paro nacional”, ejemplificó.

“Nos duele el hambre y el estar tan solos. Deberían haber habido compañeros trabajadores, deberías haber llenado, y sin embargo éramos todos viejos. Cuando dejamos de tener voz desaparecemos de la sociedad”, concluyó la titular del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados.

Noticias Argentinas.-

Noelia Guzmán, titular del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados / Fotografía: Agencia Noticias Argentinas.-