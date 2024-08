“Estamos casados”, con amor de Yuyito a Fátima

La conductora Yuyito González reconfirmó su relación con Javier Milei y afirmó en su programa que “Están casados”. Como si no fuera poco, lanzó un palito a Fátima Florez, resaltando la buena relación que fluye entre ellos.

«Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros», aseveró mirando a la cámara.

Y agregó: «Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo».

«Este escote ya saben a quién se lo dedico. Me distraje con el escote», bromeó haciendo referencia a su vestimenta. Por otra parte, realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde subió una foto de ella en primer plano y otra de Javier Milei con distintos funcionarios.

En el post escribió “Look de jueves” y agregó el Emoji de un corazón flechado. En ambas fotos, predomina el estilo total black, alto que llamó poderosamente la atención de los fanáticos de la exvedette.



Por último, también subió su selfie a su historia y escribió “I’m unstoppable. No hay plan B, con el A hasta la muerte”, y arrobó al presidente en el texto para que lo pueda compartir en su cuenta.

Gentileza de Revista La Tecla.-