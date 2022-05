Negaron el sobreseimiento al policía que le disparó a Chano Charpentier

Para rechazar la solicitud de la defensa, el juez de Garantías argumentó que el policía Facundo Amendolara aún no fue indagado en la causa.

El juez de Garantías 2 de Campana, Julio Andrés Grassi, rechazó sobreseer al efectivo policial que baleó al músico Chano Charpentier tras el pedido de sobreseimiento efectuado por los abogados defensores del policía Facundo Amendolara.

El magistrado no hizo lugar al pedido de los letrados ya que Amendolara aún no fue indagado en la causa, “por lo que el órgano persecutor no ha determinado aún las circunstancias fácticas de la o las conductas que pretende, o no, atribuirle al imputado”.

Es que el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, no llamó a indagatoria al policía, al que imputó del delito de lesiones gravísimas, por considerar que no había mérito para llevarla a cabo.

A raíz de ello, los abogados Fernando Soto y Martín Sarabbi solicitaron el sobreseimiento de Amendolara por haber actuado en legítima defensa “motivado en una agresión ilegítima que no había provocado”.

Pero “el temperamento postulado por la Defensa Técnica resulta prematuro ya que no se cuenta con la determinación e individualización de las conductas de relevancia penal que serían objeto de la encuesta preparatoria”, argumentó el juez Grassi para no hacer lugar al pedido de los letrados.

Por este motivo, la defensa adelantó que en los próximos días pedirán al nuevo fiscal a cargo del expediente, Alejandro Irigoyen, que llame a declaración indagatoria a Amendolara, “así se resuelve la causa”.

Como se recordará, el hecho ocurrió la noche del 25 de julio del año pasado en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a ‘Chano’, quien estaba bajo una crisis vinculada al consumo de drogas.

Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo a Amendolara, quien le disparó. El músico estuvo internado 18 días en el Sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.

Nota gentileza de MinutoUno.-