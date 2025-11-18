“Necesito paz para mi familia ahora”, expresó Makintach a horas del veredicto

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Nota de Ramiro González Britez. NA.

La jueza Julieta Makintach afirmó que “necesita paz para su familia” a horas del veredicto que dará a conocer el Jurado de Enjuiciamiento este martes.

La magistrada conversó con la Agencia Noticias Argentinas y no confirmó su asistencia al Anexo del Senado bonaerense: “No lo sé aún”.

La audiencia comenzará a las 10 en 7 y 49, ciudad de La Plata, donde los 12 jurados determinarán si destituyen del cargo o no a la imputada.

En este sentido, la mujer dialogó con NA y refirió que «necesito paz para mí y mi familia ahora», al tiempo que se pronunció por la denuncia por presunto testimonio agravado que presentó contra su colega Maximiliano Savarino: «Estoy esperando que me llamen a ratificar».vmv0lw

La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...