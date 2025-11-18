“Necesito paz para mi familia ahora”, expresó Makintach a horas del veredicto

Nota de Ramiro González Britez. NA.
La jueza Julieta Makintach afirmó que “necesita paz para su familia” a horas del veredicto que dará a conocer el Jurado de Enjuiciamiento este martes.
La magistrada conversó con la Agencia Noticias Argentinas y no confirmó su asistencia al Anexo del Senado bonaerense: “No lo sé aún”.
La audiencia comenzará a las 10 en 7 y 49, ciudad de La Plata, donde los 12 jurados determinarán si destituyen del cargo o no a la imputada.
En este sentido, la mujer dialogó con NA y refirió que «necesito paz para mí y mi familia ahora», al tiempo que se pronunció por la denuncia por presunto testimonio agravado que presentó contra su colega Maximiliano Savarino: «Estoy esperando que me llamen a ratificar».vmv0lw
La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.
Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.
Noticias Argentinas.-
Más historias
Un motociclista chocó en medio de la ruta por culpa de una bombacha voladora
Bomberos logran millones cantando cumbia
FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DE HOY MARTES 18 DE NOVIEMBRE: FARMACIA ZAMPELUNGHE