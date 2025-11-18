18 de noviembre de 2025

Fútbol: Todos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Redacción 6 horas atrás

Los cruces de octavos de final del Clausura 2025:

Lado izquierdo

  • 1A vs. 8B: Boca vs. Talleres
  • 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors
  • 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre
  • 3A vs. 6B: Racing vs. River

Lado derecho

  • 1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes
  • 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo
  • 2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia
  • 3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central

Fuente: Noticias Argentinas.-

 

