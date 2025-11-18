Fútbol: Todos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Los cruces de octavos de final del Clausura 2025:
Lado izquierdo
- 1A vs. 8B: Boca vs. Talleres
- 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors
- 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre
- 3A vs. 6B: Racing vs. River
Lado derecho
- 1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes
- 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo
- 2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia
- 3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central
Fuente: Noticias Argentinas.-
