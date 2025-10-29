Multas de tránsito: ¿De cuánto es la sanción por manejar alcoholizado?

Durante octubre de 2025, distintas provincias aplicaron incrementos en sus sanciones, lo que obligó a los conductores a estar atentos durante la conducción ya que algunas sanciones pueden golpear de forma directa el bolsillo. Las infracciones más graves y costosas son manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, alcanzando cifras superiores a $1.500.000. (N de la R: deberían ser más caras, debido a que pueden ocasionar la muerte de terceras personas y la propia).

Con el último ajuste de valores, las multas por alcoholemia alcanzaron cifras récord en todo el país. En la Provincia de Buenos Aires, las sanciones parten de $480.000 y pueden superar el $1.600.000, según el nivel de alcohol detectado en sangre.

En la Ciudad de Buenos Aires, los montos van desde $120.000 hasta $1.600.000, con sanciones más severas para quienes superen 1 gramo de alcohol por litro de sangre.

Además del costo económico, los infractores pueden sufrir la retención del registro, la inhabilitación para conducir y la obligación de realizar cursos de seguridad vial.

Todos los valores de las multas Montos de las multas en la Provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500. Montos de las multas en CABA Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

Circular sin la VTV vigente: $79.851

Conducir alcoholizado: entre 0,5gr/l y 0,99gr/l, la valor oscila entre $119.776,5 y $798.510 (150 y 1.000 UF); de 1gr/l en adelante, $239.553 y $1.597.020 (300 y 2.000 UF).

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Manejar con auriculares: $79.851

No portar licencia de conducir: $39.925,50

Gentileza de MinutoUno.-

Foto: ANSV.-