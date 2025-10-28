Bahía Blanca, un misterio: tras querer cobrarles los puentes de emergencia, LLA tuvo más votos que en septiembre

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Los libertarios cosecharon 8 puntos más que en las elecciones provinciales del mes pasado, a pesar de haber vetado la emergencia para reparar los daños ocasionados después del temporal y de haberlos amenazado recientemente con sacar los puentes de emergencia construidos por el Ejército para poder transitar.

Los resultados electorales en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca no dejan de generar estupor: en los comicios de este domingo, La Libertad Avanza obtuvo un arrasador triunfo que cosechó, incluso, ocho puntos por encima de las elecciones de septiembre.

Lo llamativo de los números favorables para el oficialismo en esa ciudad, golpeada por dos inmensos temporales en el último año y medio, es que la gestión libertaria no sólo se negó a enviar ayuda para reparar los daños, esencialmente cuando el presidente Javier Milei vetó la declaración de emergencia para Bahía Blanca, sino que recientemente, a través del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, se anunció la quita de los puentes construidos por el Ejército argentino en el marco del temporal para conectar caminos, si desde la intendencia no abonaban la suma de 17 millones más mantenimiento.

Así y todo, la ciudad de Bahía Blanca, volvió a apostar por los libertarios y, de los 46 puntos logrados en las provinciales de septiembre, ahora crecieron ocho puntos, superando por más del doble a Fuerza Patria, que pasó del 30,5 en septiembre a 26,3%.

LOS PUENTES:

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria” para mantener los puentes de emergencia que el Ejército instaló en marzo, tras el temporal que dejó a buena parte de la ciudad incomunicada.

“Si no, se los llevaban”, denunció el secretario de Obras Públicas local, Gustavo Trankels, en declaraciones al medio La Brújula. Según explicó, el Ministerio de Defensa —a cargo de Luis Petri— planteó que, para que los puentes permanecieran en su lugar, el municipio debía firmar un convenio y abonar alrededor de 17 millones de pesos por cada estructura, más un adicional por mantenimiento.

“El Ejército vino y los posicionó en el lugar. Nosotros estábamos muy agradecidos porque era una forma de poder reconectar la ciudad, pero después nos plantearon que para continuar con la prestación de esos puentes, Bahía Blanca tenía que pagar”, relató Trankels.

Ante el riesgo de perder las conexiones viales, el intendente Federico Susbielles (Unión por la Patria) decidió aceptar la exigencia y firmar el convenio. “Lo que hicimos fue resolver un problema porque, si no, se los llevaban. El intendente tomó la decisión de pagar para que los puentes continúen, si no, nos quedamos incomunicados”, agregó el funcionario.

La medida provocó fuertes críticas desde distintos sectores políticos. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó al gobierno de Javier Milei y acusó al Ministerio de Defensa de “encontrar un negocio” en medio de la emergencia.

