Elecciones 2025: ¿Cuáles son las ocho provincias donde puede cambiar el resultado y qué fuerza ganaría?

La Justicia inició el conteo final. La Rioja (621 votos), Santa Cruz (728) y Río Negro (2.101), ajustadas. En Chaco (4.741), Capitanich no reconoció la derrota.

El escrutinio provisorio de las elecciones legislativas del domingo dejó un final abierto en al menos ocho provincias, donde la diferencia de votos fue tan mínima que el escrutinio definitivo a cargo de la Justicia, que ya comenzó, podría cambiar el ganador.

Según supo Noticias Argentinas, se trata de las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires.

La expectativa está puesta en los votos nulos, recurridos o impugnados, que en la primera elección con Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional podrían ser determinantes para torcer un resultado.

Provincia por provincia: dónde puede cambiar el ganador

La Rioja (La más reñida): Provisorio: Ganó el peronismo. Diferencia: Solo 621 votos. Es la elección más peleada del país.

Santa Cruz: Provisorio: Ganó la alianza peronista (Juan Carlos Molina). Diferencia: 728 sufragios sobre La Libertad Avanza.

Río Negro: Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA). Diferencia: 2.101 votos sobre el peronismo.

Chaco : Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA). Diferencia: 4.741 respaldos. El candidato de Fuerza Patria, Jorge Capitanich, no reconoció la derrota y espera revertir el resultado. Si lo logra, Capitanich entraría como senador por la mayoría y sumaría a su compañera de lista a la Cámara Alta.

: Corrientes : Provisorio: Ganó el oficialismo provincial (gobernador Gustavo Valdés). Diferencia: 6.754 votos.

: Provincia de Buenos Aires : Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (Diego Santilli) por 46.000 votos sobre el peronismo (Jorge Taiana). Qué puede cambiar: Si bien sería difícil que cambie el ganador, el foco está puesto en los 206.177 votos nulos. El recuento de esos votos sí podría modificar el reparto de bancas de diputados.

: Chubut y La Pampa : Ambas provincias también están en la lista de distritos con resultados ajustados que aguardan el conteo final para su definición.

:

Noticias Argentinas.-

Foto www.rpereznet.com.ar

