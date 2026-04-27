Milei cerrará abril con una charla sobre economía y se mostrará, en el Congreso, junto a Adorni

El presidente de la Nación, Javier Milei, cerrará el mes de abril con una diversa agenda de actividades en la que se destacan reuniones con ministros en Casa Rosada, disertaciones sobre economía en el Palacio Libertad y su asistencia en el Congreso, donde acompañará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación del informe de gestión, y mostrará nuevamente su apoyo ante la situación crítica que el funcionario atraviesa luego de ser señalado por presunto enriquecimiento ilícito.

El lunes 27, se espera que el mandatario encabece una reunión de Gabinete en Casa de Gobierno, junto a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y lleve adelante un encuentro con todos los ministros para retomar la iniciativa política y ordenamiento interno.

Para el martes 28, Milei confirmó su participación en la disertación en el ex CCK, a las 18hs, en un debate titulado ‘Keynes y la Teoría General’, junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier.

Uno de los eventos más esperados se derá el miércoles 29, en el Congreso Nacional, donde acompañará a Adorni en la presentación del informe de gestión, ante la Cámara de Diputados, en un gesto de apoyo y respaldo ante las investigaciones judiciales que lo involucran.

Para finalizar la semana, dado que el viernes 1º de mayo es feriado por el Día del Trabajador, el jueves 30, Milei mantendría reuniones en la Quinta de Olivos, con el objetivo puesto en el seguimiento del paquete de reformas enviado recientemente al Congreso y la estrategia económica para el mes de mayo.

Noticias Argentinas.-

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