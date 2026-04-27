El Malba renueva su colección con una gran muestra por sus 25 años

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) inaugurará el 1 de mayo la exposición “Latinoamérica en expansión”, una nueva presentación de la Colección Malba–Costantini que reunirá unas 150 obras de su acervo institucional y de la colección privada de su fundador, Eduardo F. Costantini, en el marco de los festejos por los 25 años de la institución.

La muestra ocupará la sala 2 del nivel 1 del museo y tendrá una apertura al público el jueves 30 de abril a las 19, precedida por una conversación inaugural entre Costantini y las curadoras María Amalia García y Alejandra Aguado. La actividad será transmitida en vivo por YouTube.

Curada por García, Aguado y Nancy Rojas, la exposición propone un recorrido por obras realizadas entre 1900 y la década de 1970, organizadas en diez núcleos temáticos que toman sus nombres de piezas emblemáticas, entre ellos Manifestación, Abaporu, Relieve espacial y Continuidad lumínica.

Según informó el museo, el eje conceptual retoma la idea de “antropofagia” formulada por el escritor brasileño Oswald de Andrade, entendida como una apropiación crítica de la modernidad occidental y un reconocimiento de las identidades originarias latinoamericanas. Desde esa perspectiva, la exhibición busca subrayar tanto los vínculos comunes como la diversidad de las producciones artísticas de la región.

Entre los artistas representados figuran Joaquín Torres García, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Carlos Cruz-Diez, Jesús Rafael Soto, Gego, Mira Schendel y Julio Le Parc, incorporados recientemente a partir de la adquisición de la Colección Daros Latinamerica. También volverán a exhibirse obras centrales de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Emilio Pettoruti, Wifredo Lam, Roberto Matta, Remedios Varo, Leonora Carrington y Antonio Berni, entre otros.

Costantini señaló que la muestra refleja “el momento de expansión” que atraviesa el museo, en coincidencia con el proyecto de ampliación subterránea bajo Plaza Perú.

A partir del 18 de septiembre, la exposición se extenderá de manera temporaria a la sala 3 con un nuevo núcleo dedicado a obras producidas desde la década de 1960 en adelante, que podrá visitarse hasta el 8 de febrero de 2027.

La programación por el aniversario de Malba incluirá además seminarios, conciertos, proyecciones, talleres y una gala especial prevista para el 17 de septiembre de 2026.

Noticias Argentinas. Foto Prensa MALBA.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...