Milei aseguró que no piensa en la reelección, sino en «resolver problemas»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El presidente Javier Milei aseguró anoche que no está pensando en la reelección, sino en «resolver problemas», aunque dejó entrever que aceptaría un nuevo mandato «si la gente sigue acompañando» su proyecto de gobierno en 2027.

«Todavía quedan dos años. Es mucho, pero pueden ser cuatro más si me reeligen. Ese es el rango que corresponde que juegue», indicó.

Asimismo, advirtió que no está en sus planes «cambiar la Constitución» para continuar en el poder y añadió que «no está en el menú de propuestas porque yo entré con estas reglas. Con un contrato por cuatro años, aunque a muchos no les guste. Si lo hace bien la gente acompañará, sino elegirán a otra persona».

«No pienso en la reelección, pienso en hacer mi trabajo», subrayó el mandatario, y se jactó de haber «cumplido (con las promesas electorales) en veinte meses. Ahora vienen las reformas de segunda generación», señaló en declaraciones a radio Mitre.

En ese aspecto, aseveró que «la reforma previsional no está, es una mentira de los medios. Y la reforma laboral todavía es algo teórico, no se puede armar sobre algo que no se sabe».

Asimismo, puntualizó que «la gente me votó para que resuelva problemas», y agregó que debió «tomar algunas decisiones», al explicar el recambio de algunos integrantes de su gabinete.

Acerca del resultado de las últimas elecciones legislativas, Milei destacó que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo «más de la mitad más uno de las bancas», en ambas cámaras, lo que supone un respaldo a su gestión, pero aclaró que «eso no es un cheque en blanco».

Por otra parte, destacó la buena relación que tiene con sus ministros, con quienes tiene «un vínculo muy fuerte desde lo humano y muy horizontal».

«Es una relación híperarmoniosa (sic) y me siento honrado de estar acompañado por gente de este calibre. Son brillantes, son seres extraordinarios», precisó.

También destacó el rol de su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia, quien «fue subestimada, pero demostró tener una capacidad enorme, incluso en cuestiones políticas».vmv0lw

Acerca de su encuentro reciente con Mauricio Macri, indicó: «No son cuestiones para ventilar, pero después me felicitó por la designación de (Diego) Santilli -como jefe de Gabinete- y también por el acuerdo con Estados Unidos. Podemos tener visiones diferentes, lo tomo desde ese punto de vista».

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...